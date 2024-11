Em confronto contra o Inter, em 2010, Coutinho comandou vitória do Vasco de virada

Na noite da próxima quinta-feira (21), o Vasco recebe o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário. O jogo é válido pela 34ª rodada da competição e tem uma lembrança especial para o meia Philippe Coutinho. O camisa 11 vive a expectativa de retornar ao time titular após alguns minutos jogados na partida contra o Fortaleza.

Em sua segunda temporada como profissional do Vasco, em 2010, Coutinho foi fundamental na vitória sobre o clube gaúcho, na 4ª rodada do Brasileirão. A partida foi disputada no dia 27 de maio e foi uma das últimas do craque pelo cruzmaltino antes de embarcar para a Itália e defender a Inter de Milão.

Philippe Coutinho marcou um gol e ainda deu uma assistência na vitória de virada, por 3x2, em São Januário. Aquele foi o primeiro triunfo do Vasco no retorno à Série A. O Inter abriu 2x0 no primeiro tempo, com dois gols de Andrezinho.

Na etapa final, o Vasco se recuperou graças ao talento do cria da base. Elton diminuiu e a partir disso, Coutinho comandou a virada. Ele cobrou pênalti aos 30 e empatou a partida. Aos 38, fez bela jogada pela direita e deixou Nilton em boas condições para marcar o terceiro gol vascaíno.



O meia ainda disputou mais três jogos do Campeonato Brasileiro antes de seguir para a Europa. Após 14 anos, Coutinho retornou ao clube que o revelou. Ele ainda busca se readaptar ao futebol brasileiro e ser novamente destaque em São Januário.

As quase duas semanas sem jogos foram importantes para Coutinho se recondicionar e ficar à disposição para ajudar o Vasco nas cinco rodadas que restam no Brasileirão. O time ainda sonha com uma vaga na Pré-Libertadores de 2025 e, para isso, mira pelo menos 11 pontos dos 15 possíveis.