De São Gonçalo para o mundo: Vini Jr. ganhará documentário da Netflix

A rede de streaming Netflix anunciou, na última terça-feira (19), que o jogador Vinícius Júnior ganhará um documentário sobre a sua vida e carreira até chegar ao estrelato. A produção tem data de estreia prevista para 2025.

Vini Jr., aos 24 anos, se tornou uma das referências brasileiras no futebol internacional ao atuar pelo Real Madrid. Na temporada 2023/2024, contribuiu com 24 gols e nove assistências em 39 jogos. Neste ano, o atacante ainda ficou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro, o que causou polêmica entre fãs do esporte que acreditavam que o jovem merecia a primeira posição. Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio. Fora de campo, o jogador é conhecido por sua luta contra o racismo.

A plataforma tem se interessado em criar produções sobre a vida de grandes celebridades há anos. Anitta, Shawn Mendes, Taylor Swift e Ariana Grande são alguns dos famosos que já ganharam produções no streaming. O caso mais recente é do corredor de fórmula 1 Ayrton Senna, que terá sua vida e carreira contadas nas telinhas em uma série especial.

Trajetória de Vini Jr.

Nascido em São Gonçalo, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior iniciou sua carreira no esporte no time time sênior do Flamengo aos 16 anos, em 2017. Sua performance chamou a atenção do Real Madrid e, aos 18 anos, foi contratado pelo clube espanhol para atuar como ponta-esquerda. Em sua quarta temporada pelo Real Madrid, tornou-se peça fundamental na equipe, ajudando o time a conquistar a La Liga na temporada 2021-22 e marcando o gol da vitória na final da UEFA Champions League de 2022.

O gonçalense também atua pela seleção brasileira, onde fez sua estreia em 2021. Desde lá, contribuiu para o vice-campeonato na Copa América de 2021 e representou o país na Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar.