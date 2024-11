MC Mirella pede para os pais saírem de sua casa

A cantora MC Mirella desabafou nas redes sociais sobre a difícil relação com os pais e a decisão de pedir que eles saíssem da casa onde moravam juntos. Nos vídeos publicados no Instagram, Mirella confessou que o convívio estava prejudicando sua saúde física, mental e profissional.

“Pedi para os meus pais saírem de casa porque não quero mais morar junto. Está passando dos limites. Já passei diversas vergonhas e queria pedir desculpas às pessoas que foram à minha casa e passaram por situações desconfortáveis. Tento sempre apaziguar, mas é muito difícil”, disse.

Ainda segundo a famosa, sua mãe tem adotado um comportamento desafiador, mas que seu pai é mais tranquilo. Ela ainda disse que recebe muitas críticas e que há muitos conflitos por causa do seu estilo de vida e das visitas que recebe, tornando o convívio cada vez mais difícil. “Isso está no meu limite, não aguento mais. Diversas pessoas se afastaram de mim por conta dos meus pais”, falou.

Mirella disse que os pais têm comportamentos narcisistas, com comentários negativos, o que a atrapalhou ao longo do tempo. “Ouvir isso adoece, sim. Quero ficar sozinha agora, me reencontrar e focar em mim e na minha filha, Serena”, confessou.

Depois de mais um desentendimento com os pais, a cantora precisou sair do imóvel onde morava com os pais, às 22h, junto com sua filha, de apenas 10 meses. Ela ainda ressalta que agora é um momento de reflexão e busca por equilíbrio. “Quero me reconectar comigo mesma, com as coisas naturais da vida, e voltar a fazer o que eu gostava”, finalizou.

A cantora garantiu que permanece casada com Dynho Alves e que o foco dessa nova fase é priorizar o bem-estar da sua filha e a sua saúde mental.