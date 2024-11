Joe Biden viraliza nas redes sociais ao caminhar em direção a floresta após uma entrevista

Com a presença de diversos representantes de países que vieram para a cúpula do G20, um momento engraçado protagonizado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a atenção dos internautas que brincaram com a situação. O líder norte-americano, realizava um discurso em Manaus, e quando finalizou sua fala, caminhou para dentro da Amazônia.

A cena inusitada levou os internautas a brincarem com a situação, gerando inúmeros memes nas redes sociais, falando que o presidente dos EUA estaria perdido na Floresta Amazônica e que até mesmo estaria participando de um seriado de televisão.

Uma das postagens feitas por um internauta tem a seguinte legenda: “O Biden, logo após criar uma crise de segurança global, deu entrevista na Amazônia e saiu perdido pro meio do mato”.

Um segundo comentário dizia que o líder norte-americano achava que estava no seriado Lost. Um terceiro, usou o endereço oficial do presidente para brincar. “Se alguém achar o Biden perdido na Floresta Amazônica, favor devolver no endereço 1.600 Avenida Pensilvânia, Washington DC em uma Casa Branca que tem lá”.

O presidente dos Estados Unidos esteve na Amazônia neste domingo (17), e com isso se consagrou o primeiro chefe de estado norte-americano em exercício a conhecer o bioma. Além disso, ele defendeu a preservação dos recursos naturais e anunciou que irá doar US$50 milhões destinados ao Fundo Amazônia.

“Já foi dito diversas vezes que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas, na minha visão, ela é o coração e a alma do mundo”, disse.

Após a visita e de render vários memes, Biden viajou para o Rio de Janeiro, onde participa da cúpula do G20.