Presidente do Botafogo nega contratação de Neymar em 2025: 'Deus me livre'

Após a recusa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a possibilidade de Neymar jogar no clube, foi a vez do presidente do Botafogo, Durcesio Mello, negar a chance de contratação do craque para a próxima temporada.

Segundo Durcesio, a principal motivação que impede Neymar de fazer parte da futura lista de contratação, é o estado físico do atleta. O dirigente admite que o atacante é um dos maiores nomes brasileiros em campo, porém, acredita que as decisões que Neymar tomou durante sua carreira, resultaram nas inúmeras lesões em sequência, que o impossibilitam de continuar jogando.

Leia também:

Veja como fugir de golpes, compras erradas e dívidas na Black Friday

Beyoncé anuncia show em intervalo de jogo no Natal: 'Papai Noel está diferente'

"Deus me livre. O Neymar, para mim, é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível de Messi e muito melhor que o Cristiano Ronaldo, para mim. Mas ele estragou a carreira dele. E culminou com essa contusão aí de um ano e pouco. Agora ele machucou de novo. Não, não, não", confessou Mello, durante uma entrevista para o Canal Resenha Alvinegra. No momento, o jogador está, outra vez, afastado dos gramados por causa de uma lesão e provavelmente não irá atuar em 2024.

Botafogo vive excelente momento em campo

Nessa temporada, o Botafogo está em uma ótima fase dentro de campo. O clube é um dos finalistas da Copa Libertadores, sendo que o time lidera o placar com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.

Com a confirmação das conquistas dos títulos, a venda de jogadores é algo difícil de impedir, de acordo com o presidente. Entretanto, o scout do Botafogo atua na reposição das possíveis vendas depois da temporada. "O scout já está trabalhando para o ano que vem porque sabe que vai haver perdas, provavelmente o Igor Jesus. Vamos ganhar os primeiros títulos ", disse o presidente do clube.

O atacante Igor Jesus, mencionado por Mello, é um dos atletas contratados com a avaliação do scout do Botafogo. Antes de usar a camisa 23 do clube carioca, o jogador atuou no Shabab Al-Ahli, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Luiz Henrique, que defende a camisa 99 do time, continua na lista de convocados por Dorival Júnior para jogar nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Atuando pela seleção, ele marcou um gol e deu uma assistência em três partidas disputadas.