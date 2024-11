Whindersson Nunes mostra 'antes e depois' para luta da última sexta-feira (15)

O youtuber Whindersson Nunes postou um antes e depois do seu físico para a luta realizada na última sexta-feira (15). O brasileiro foi derrotado pelo influenciador indiano Neeraj Goyat.

Whindersson usou seu Instagram para mostrar como estava antes e como ficou após o longo tempo de preparo para o combate. Ele contou que treinou muito e conseguiu perder 15 kg em cerca de dois meses para a competição.

Ele lutou na categoria Peso-super-médio, em Arlington, nos Estados Unidos. O confronto marcou sua estreia no boxe profissional. O brasileiro, que decidiu se aventurar no esporte, abriu a luta principal do evento que contou com o combate entre Mike Tyson x Jake Paul.

Após passar por uma situação inusitada durante seu combate, onde o oponente abraçou o influenciador brasileiro pelas costas, Whind brincou com a situação, também em suas redes sociais: "Passar por uma palhaçada dessas por US$ 500 mil, nunca mais."