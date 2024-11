K-drama de luto: ator Song Jae-rim foi encontrado morto em seu apartamento em Seul

O ator sul-coreano Song Jae-rim, de 39 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, nesta terça-feira (12). Até o momento não se sabe a causa da morte.

Segundo informações do “Yonhap News”, o ator foi encontrado já sem vida, por volta das 12h30, por um amigo que iria almoçar com ele. Ainda segundo o veículo de comunicação, os policiais informaram que no local não foram encontrados sinais aparentes de crime e que foi achada uma carta.

Song Jae-rim começou sua carreira como modelo, entretanto, no ano de 2009, escolheu seguir na atuação, onde trabalhou pela primeira vez em “Actresses”. Além disso, o ator atuou em alguns K-drama (nome em que são conhecidos as obras de dramas coreanos), como “The Moon Embracing the Sun” e “Unkind Ladies”. E também séries de TV, como “Two Weeks”, houve também, participação na quarta temporada do reality show “We Got Married”.