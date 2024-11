Andressa Urach desafia Kid Bengala a gravar conteúdo adulto: 'Vem com a mamãe'

Será que vem mais uma novidade na programação de conteúdos adultos de Andressa Urach? A criadora de conteúdo adulto, de 37 anos, desafiou o ator pornô Kid Bengala a filmar com ela. Em uma publicação no Instagram, no último domingo (10), Andressa disse que tentou entrar em contato com o ator por meio da assessoria de imprensa. Além disso, ela provocou Kid Bengala comentando certos rumores de que o profissional não entrega mais o esperado.

"Mandei mensagem para a assessoria deles, mas eles não responderam, tá? Mas diz que a pipa do vovô não sobe mais, tá? Adoraria dar o meu furic* para ele, mas diz que é puro marketing, tá?! Que ele não pega ninguém, que ele só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom", disse Andressa.

Há poucos dias, a criadora de conteúdo adulto conseguiu realizar um sonho em seu trabalho, de gravar com um cadeirante, sendo que o escolhido foi o humorista Gabriel Brito.