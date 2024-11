Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam gravidez; confira

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves anunciaram a gravidez de seu primeiro filho. O anúncio da gravidez foi feito inicialmente durante o show da turnê Numanice 3, em São Paulo, realizado no último sábado (9). Posteriormente, nas redes sociais das duas, foi publicado um vídeo com a notícia.

Em comunicado oficial, a assessoria da cantora brincou com o nome da turnê da artista: "Numababy a caminho". No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança, em movimentos suaves. A pintura, que inicialmente não revela sua forma, transforma-se no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores, simbolizando a nova fase na vida das duas.

Leia mais:

Hospital de Nova Iguaçu promove capacitação em libras para seus funcionários

Jornalista admite erro ao deixar Vini Jr. fora do top 10 da Bola de Ouro

Lud e Brunna estão casadas desde o fim de 2019. Elas anunciaram o relacionamento em julho do mesmo ano. As artistas se conheceram durante testes de Brunna para participar do grupo de dançarinos dos shows de Ludmilla.