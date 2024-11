Do BBB pro altar: Matteus pede Isabelle Nogueira em casamento durante viagem à Disney de Paris

O ex-BBB Matteus Amaral pediu Isabelle Nogueira em casamento neste sábado (9). O casal, que participou da edição deste ano do reality show da Globo, estava na Disney de Paris, na França, em uma viagem de férias.

“Ela disse sim”, legendou o vice-campeão do Big Brother Brasil 2024, em um álbum de fotos publicado no Instagram.

Leia mais

Curiosidades gonçalenses: Você sabia que São Gonçalo possui uma réplica da imagem do Cristo Redentor?

Preta Gil, em tratamento contra um câncer, é submetida a nova cirurgia



Antigos colegas de confinamento parabenizaram o casal nos comentários da publicação.

“Não aguentava mais guardar segredo!”, revelou Lucas Pizane. “Que lindos”, escreveu Michel. “Felicidades! Feliz que pude ver acontecer esse amor lindo”, disse Vanessa Lopes.

O relacionamento dos dois começou na reta final do Big Brother Brasil 2024. Antes de se envolver com a dançarina, ele viveu um affair com Deniziane no confinamento.

Em outubro deste ano, Matteus e Isabelle mudaram para a capital paulista porque moravam longe um do outro e acabavam vivendo um relacionamento à distância.

Enquanto Isabelle morava em Manaus, no Amazonas, Matteus vivia no Alegrete, Rio Grande do Sul.