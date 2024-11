Preta Gil recebe alta hospitalar após nova cirurgia: "Estou me recuperando"

A cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta hospitalar no último domingo (10), após passar por uma nova cirurgia para trocar um cateter que estava entupido devido a cálculos renais. A apresentadora, que está em tratamento oncológico, deu a boa notícia aos fãs através de suas redes sociais: "Em casa, graças a Deus".

A filha de Gilberto Gil passou pela cirurgia na última sexta-feira (8), após sentir dores na região da pelve e na lateral direita da barriga.

"Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu catéter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J. Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando", explicou a artista.

