Preta Gil, em tratamento contra um câncer, é submetida a nova cirurgia

A cantora Preta Gil, em tratamento contra um câncer intestinal, necessitou passar por uma nova cirurgia, na manhã desta sexta feira (8). Ela contou para seus seguidores nas redes sociais, que sentiu dores na pélvis e na parte lateral da barriga, a artista realizou exames e descobriu que estava com cálculos renais, o que gerou a obstrução de seu cateter.

"Ontem eu vim pro hospital porque minha bombinha da quimioterapia começou a apitar. O pessoal da enfermagem da oncologia pediu que eu viesse para reprogramá-la. No meio do caminho, comecei a sentir uma dor muito forte na pélvis e no rim, como da outra vez em que eu tive pielonefrite. Os médicos me examinaram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia. Deu que meu Duplo J estava com uma obstrução", contou Preta.

Ela disse que precisou trocar de cateter, por isso foi submetida a uma cirurgia ás 5 horas da manhã.

Leia também:

Capitão Nelson celebra curso de Medicina da Universo em SG: 'Muito orgulho'



Nikity Rock estreia neste sábado em São Francisco



"A gente teve que trocar o Duplo J. Operei e estou me sentindo bem, sem dor, graças a Deus. A gente teve que interromper a quimioterapia, mas não vai fazer nenhuma diferença no tratamento. Eu fico aqui até segunda-feira, tenho alta e volto no dia 20 para fazer todos os exames de novo para traçar o que vai ser feito nos tumores", continuou a cantora.



Por fim, a cantora tranquilizou seus fãs, dizendo que está sendo muito bem amparada pela equipe médica, amigos e parentes.