Jojo critica Bolsa Família e ameaça deixar o Brasil: “Vou meter o pé”

Jojo Todynho voltou a causar polêmica nas redes sociais. Desta vez, a famosa, declaradamente de direita, decidiu criticar o Bolsa Família, programa social que atende quase 21 milhões de residências brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Após assumir a posição política, a famosa tem dado opiniões polêmicas.

“Sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. ‘Ah, porque eu vou receber Bolsa Família’. […] É assim que elas fazem, o povo se assegurando no Bolsa Família”, ironizou.

O programa, lançado em 2003, tem como objetivo reduzir os dados de pobreza extrema no Brasil.

“Mas, esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam”, disse Jojo, que completou: “O povo está achando que é festa. 600 reaizinhos, vou ali, vou fazer unha, cabelo, está todo mundo com bronze em dia, cabelo em dia, lookinho, com auxílio”, debochou a influenciadora.

Em 2017, Jojo Todynho ganhou destaque na mídia com a música “Que Tiro Foi Esse”, composta por Dj Batata e Piter Baptista. Depois da repercusão, ela também apareceu no clipe de “Vai, Malandra”, de Anitta e, desde então, tem assinado diversos contratos com diferentes marcas.

Porém, recentemente, desde que assumiu ser de direita e passou a adotar falas polêmicas relacionadas à política, Jojo Todynho tem lidado com as consequências. A famosa não terá seu contrato com a Avon renovado, foi dispensada pela Mocidade no Carnaval de 2025 e, segundo o jornal O Dia, também não participará do Mesacast, da Globo, durante o Big Brother Brasil no próximo ano.

Jojo Todynho também planeja deixar o Brasil em breve. “O povo está achando que é brincadeira. Se minha vida caminhar do jeito que está, graças a Deus, muito bem, vou meter meu pé”, concluiu a artista.