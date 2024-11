Bruno Mars posta clipe em seu instagram cantando funk agradecendo sua visita ao Brasil

O cantor Bruno Mars postou um vídeo como clipe especial em português após encerrar passagem pelo Brasil. No vídeo postado em seu instagram mostra o artista cantando funk e ainda reúne trechos de shows que realizou no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, uma tatuagem do Cristo Redentor no peito do “Bruninho” também é apresentada.

Na legenda, Bruno agradeceu aos seus fãs e pelo tempo que passou no país: “OBRIGADO BRASIL POR 15 SHOWS INCRÍVEIS! Mais de um mês no Brasil e nunca mais serei o mesmo. Bonde do Brunão!”

O artista viveu uma experiência bem imersiva com a culinária regional das cidades que visitou, tomou cerveja, caipirinha, viu cachorro caramelo e ainda passeou bastante.

