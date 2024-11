Christina Aguilera anuncia show no Brasil

Christina Aguilera fará sua tão aguardada estreia em solo brasileiro em 2025. A cantora confirma uma apresentação solo no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro, na Farmasi Arena. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 8 de novembro, às 10h. A artista vem ao país celebrar 25 anos de seu disco de estreia, homônimo, que traz os singles "Genie In A Bottle", “What A Girl Wants” e “Come On Over (All I Want Is You)".

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 8 de novembro, às 10h, no site do Eventim.

