Família de Sabrina Sato se pronuncia nas redes sociais após a artista perder o bebê

A triste notícia da perda do bebê que a apresentadora Sabrina Sato esperava do noivo, o ator Nicolas Prattes, comoveu as redes sociais. Foram centenas de mensagens de apoio de fãs, amigos e familiares. Sabrina sofreu um aborto espontâneo na última terça-feira (5).

Com muito amor e carinho, a irmã, Karina Sato e a mãe, Kika Sato, demonstraram, nas redes sociais, a importância de manter a família reunida e por perto nesse momento de dor. A família Sato, ficou muito emocionada com o apoio que estão recebendo e compartilharam algumas mensagens enviadas pelo público. Em um dos agradecimentos, Kika Sato, falou sobre a importância do tempo divino, ressaltando que a fé é um pilar fundamental nesse momento de dor.

“Tudo no tempo de Deus”, escreveu Kika. “Que lindo! Muito obrigada por tanto amor”, agradeceu Karina em uma publicação que tinha a foto do casal.

Além da família, o fã clube da artista também se pronunciou nas redes sociais, com uma mensagem de apoio. "Nós, Sabrina Sato News, junto com todos os seus fãs, queremos envolver vocês com nosso carinho neste momento delicado. Sa, você é uma luz tão radiante, uma mulher forte e inspiradora que sempre nos ensinou sobre resiliência e amor. Nicolas, seu amor por ela é uma força palpável, uma parceria linda de se ver. Sabemos que o amor de vocês é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a união de vocês seja um refúgio de força e que vocês encontrem conforto um no outro. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva", escreveu o fã clube em apoio a artista.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes haviam anunciado a gravidez em outubro por meio das redes sociais, e desde então o casal não escondeu a alegria e empolgação em serem papais. Os artistas formalizaram o noivado em setembro de 2023.