Ex-atleta fitness recebe mensagem de homem 'tarado' na porta de seu carro e denuncia

Um dos maiores nomes brasileiros das plataformas adultas OnlyFans e Privacy, a influenciadora e musa fitness Mari Reis recebeu uma mensagem com teor sexual de um homem através de um bilhete na porta do seu carro. Acostumada a mostrar um pouco de sua rotina com a produção de fotos e vídeos ousados de seus ensaios nas redes sociais, ela foi pega de surpresa pelo ataque.

Mari explicou que foi à academia e deixou o carro estacionado nas proximidades. Ao voltar, encontrou o bilhete deixado na maçaneta do veículo dizendo que passou suas genitálias na maçaneta do carro dela, que ela comprou recentemente graças ao trabalho como criadora de conteúdo. "Isso é carência, demência, ou só falta de noção mesmo? O ser humano está cada dia mais doente. Acabo de me deparar com ISSO no meu carro, mas as providências já estão sendo tomadas", lamenta.

Mari chegou a revelar o conteúdo da mensagem anônima que recebeu com xingamentos e ameaças. “Você é gostosa pra car%@! Passei o p... na sua maçaneta! =)”, revelou a influenciadora.

Bilhete recebido pela influenciadora | Foto: Redes Sociais

Incomodada e com medo, a musa fitness contou que foi rapidamente para o 13º Distrito Policial, em Campinas, onde foi orientada a registrar um boletim de ocorrência e prestar queixa. "Já fui orientada pela polícia militar como proceder, registrei o Boletim de Ocorrência e prestei queixa contra o indivíduo que deixou o bilhete. Logo ele será encontrado!", declarou. “Não consigo acreditar que isso aconteceu. Fiquei chocada! Juro, gente!”, finaliza.

Mari Reis é uma ex-atleta de fisiculturismo que largou a carreira no esporte para se dedicar às plataformas adultas. Apenas no primeiro ano de produção de conteúdo adulto, a ex-atleta fitness chegou a faturar R$ 1 milhão. Agora, esses números já se multiplicaram. Ela diz que os ganhos fazem valer toda a exposição pessoal.