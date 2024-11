Donald Trump é eleito e voltará à presidência dos Estados Unidos após quatro anos

Donald Trump, representante do partido republicano, foi oficialmente eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Esse será o segundo mandato do político, que governou o país entre 2016 e 2020. Após 132 anos, essa é a segunda vez que um candidato volta à Casa Branca após perder a reeleição, a primeira aconteceu em 1900 com a volta do democrata Grover Cleveland.

Antes de alcançar os 270 delegados - representantes eleitorais por estado - necessários para definir sua vitória, Trump já tinha se declarado vencedor da disputa contra sua principal adversária Kamala Harris, do partido democrata. Em discurso feito por ele para apoiadores na Flórida, ele prometeu "curar o país" e agradeceu ao povo americano "pela extraordinária honra de ter sido eleito o seu 47º presidente e o seu 45º presidente", referindo-se ao seu mandato de 2016 e ao próximo, com início em 2025.

Como funcionam as eleições americanas?

O método de votação dos Estados Unidos é bem diferente do brasileiro. Além do voto ser impresso e opcional, a população não escolhe diretamente o candidato que quer apoiar. Na verdade, os cidadãos decidem os representantes do partido que, por sua vez, elegem o presidente e o vice. No total, são 538 eleitores que compõem o Colégio Eleitoral. Pode acontecer de um representantes de um partido votar no candidato do outro, mas isso é raro.

Vale lembrar que um candidato pode ganhar por voto popular, mas perder no Colégio Eleitoral. Isso acontece porque são atribuídas quantidades diferentes de delegados para cada estado, fazendo com que alguns tenham mais peso do que os outros. Wyoming, por exemplo, tem apenas 3 delegados, enquanto a Califórnia possui 55.