Justiça nega pedido de Mani Reggo em processo contra Davi Brito

A justiça da Bahia julgou improcedente o pedido de Mani Reggo de bloquear os bens de Davi Brito, campeão do "BBB 24", em ação movida em agosto na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. A ex companheira entrou com um pedido de reconhecimento de união estável.

A empreendedora alega que Davi estaria desfazendo-se de bens e realizando gastos excessivos. Na ação, ela exigia o pagamento de uma indenização no valor superior a R$ 450 mil ao ex namorado, com quem teve um relacionamento durante um ano e meio.

O térmico do casal ocorreu poucos dias depois de Davi deixar o reality show como o grande campeão. Dentro da casa o participante se referia á companheira como sua mulher, mas em sua primeira entrevista após deixar o BBB ele afirmou que estava na fase de "conhecer melhor" Mani Reggo.

Após a repercussão, a vendedora de sanduíches decidiu terminar o relacionamento. Em julho ela falou sobre o acontecimento: "Não me arrependo de nada do que fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso (fama), pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", disse Mani ao "Alô alô Bahia".