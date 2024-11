Tatá Werneck relembra abuso em conversa com Débora Falabella no 'Lady Night'

Apesar do programa “Lady Night”, comandado por Tatá Werneck, ser conhecido pela alegria e descontração, isso não aconteceu no último episódio, exibido nesta segunda-feira (4). Durante uma conversa entre a apresentadora e a convidada Débora Falabella sobre “Prima Facie”, peça em que a artista da interpreta uma advogada que questiona o sistema judiciário depois de ser vítima de um estupro, Tatá relembro o difícil momento em que viveu quando foi vítima de abuso e se emocionou.

"Eu fui assistir a essa peça com os meus pais. Eu nunca falei disso, porque tenho medo. E eles lembraram de quando eu sofri uma coisa super séria. E as perguntas eram feitas sempre [me] diminuindo e descredibilizando. Desculpa, gente. Perdi o controle", disse a apresentadora, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto.

Mesmo muito sensibilizada, ela retomou o raciocínio. "Descredibilizando como se eu não estivesse falando a verdade. Então eles falavam: 'Como ele era?', 'Ele estava vestindo o que?', 'Mas você estava [vestida] assim?', 'Por que você não gritou?', 'Por que não chamou a polícia?'. Porque eu estava com medo! Porque eu estava desesperada", confessou Tatá.

Em apoio a apresentadora, Débora ressaltou a dificuldade de entender o ocorrido durante o momento traumatizante. "Claro. E acho que talvez a gente nem lembre tanto das coisas, porque estamos passando por um trauma naquele momento", comentou.

Depois, Tatá explicou a importância do monólogo ser assistido pelo público."Eu lembro que pensava assim: 'Eu preciso sobreviver'. Se tivesse que fazer qualquer coisa para sobreviver, eu faria. Já passaram alguns anos mas eu ainda me sinto temerosa de falar. Essa peça tem que ser assistida porque a Débora é brilhante. A peça é fundamental. Ela tem que ser assistida por mulheres, por pais, por homens, por pessoas do poder público, por todo mundo. Então vale a pena assistir 'Prima Facie'".