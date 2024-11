Bailarina de Claudia Leitte morre após parada cardíaca durante ensaio

A bailarina Isabella Oliveira, de 21 anos, faleceu após sofrer uma parada cardíaca durante ensaio de dança da cantora Claudia Leitte, no último domingo (3). A jovem sofria de insuficiência cardíaca e era diagnosticada com lúpus, doença inflamatória, crônica e de origem autoimune.

De acordo com o namorado da bailarina, ela foi encaminhada para a emergência de um hospital, mas não resistiu. "Os médicos fizeram o possível para reverter o quadro, mas infelizmente não conseguiram. Peço a todos que botem a mão na consciência e que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam! Obrigado pela atenção", compartilhou Gabriel Genain, em publicação nas redes sociais.

A cantora também utilizou as suas redes sociais para homenagear a dançarina: "Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, Bella, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve, vou lançar uma tour de 'Intemporal', onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo…Uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações", destacou Claudia.