Homenagem a Ziraldo e show do Lenine são destaques do terceiro dia da Flim

Após receber mais de 30 mil pessoas nos dois primeiros dias, a Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) teve um domingo (03) cheio de atrações. Além das atividades infantis da Flimzinha, a maior festa literária da América Latina proporcionou aos visitantes uma roda literária em homenagem ao cartunista Ziraldo e um talk show com o cantor e compositor Lenine.

O evento contou com a abertura de uma nova atração: a Tenda Imersão. O local tem como foco as experiências sensoriais por meio da utilização de vídeos, áudios e outros recursos visuais em áreas distintas. A tenda tem informações da biodiversidade do município, detalhes das primeiras ocupações do território maricaense, além de lendas e fatos que permeiam o imaginário coletivo.

Papo Flim

A programação na tenda Papo Flim começou às 15h30, com o talk show ‘Conversas & Canções’. O produtor musical Maurício Pacheco conversou com o cantor e compositor Lenine – que também se apresentou no palco principal às 20h. Maurício abriu destacando que a música torna a comunicação na sociedade mais fácil.

“A gente consegue se comunicar melhor através de letras de canções que estão no nosso dia-a-dia. Por exemplo, temos expressões idiomáticas que vieram de canções, como ‘levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima’, quando falamos em superar algo, e que vem de uma canção de Paulo Vanzolini. Usamos todo dia essas expressões”, destacou o produtor musical.

Durante a conversa, Lenine ressaltou a diferença da fonética brasileira, o que cria particularidades de diversos locais do país (e de outros países que falam língua portuguesa), além dos sotaques. Para o cantor, tal fato enriquece o vocabulário do Brasil.

“Em lugar nenhum no mundo você vai ouvir sons nasais e acabamos ‘inventando’ duas mais vogais, e que torna mais difícil de povos ibéricos entenderem, que é o \ó\ e o \ô\. Na verdade, a gente tem sete sons de vogais. O português também tem esses sons, mas eles falam com a ‘boca fechada’, com pouca articulação. As palavras e seus sons e relevos que, para mim, é muito sedutor. A nossa língua brasileira foi em lugares muito especiais com a nossa sonoridade. É uma língua muito profunda nos sons”, refletiu Lenine.

Homenagem a Ziraldo

A mesma tenda recebeu, às 18h, a roda de conversa que debateu o grande homenageado da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) em 2024: o cartunista Ziraldo, que faleceu em abril deste ano, mas está presente em toda a ambientação da festa literária e na área destinada ao público infantil, a Flimzinha.

Em uma conversa mediada pela diretora do Instituto Ziraldo e sobrinha do cartunista Adriana Lins, estavam os cartunistas Miguel Paiva e Aroeira, que tiveram uma intrínseca relação com o artista, que contribuiu para criar o design no Brasil. Aroeira comparou o amigo ao poeta e dramaturgo William Shakespeare.

"Ziraldo é tão importante que inventou, com outras pessoas, o design brasileiro. Está no top 3 da literatura infanto-juvenil. Assim como jamais esquecemos de Shakespeare, da mesma forma será com Ziraldo: divertidíssimo, monumental e espetacular", declarou Aroeira.

Adriana falou um pouco da sensação de ver o tio homenageado na Flim. “O instituto tem essa alegria imensa de ter o Ziraldo como homenageado justo no ano em que ele faleceu. O assunto que ele mais admirava na vida era a literatura. Ziraldo, em seus livros, fazia a gente mergulhar em nós mesmos e entendermos que somos agentes transformadores da nossa própria vida. Ninguém está aqui de passagem”, acredita.

Miguel usou, durante a palestra e a noite de autógrafos que sucedeu a roda de conversa, um colete que pertenceu ao Ziraldo. “Talvez ele seja o maior autor de literatura infantil no Brasil. Ziraldo fez parte da minha história na vida toda. É impossível dissociar a minha vida profissional e minha vida pessoal da vida dele”, contou o cartunista.

A escritora maricaense e educadora Laura Costa contou como trouxe o cartunista a Maricá na década de 1990. “O primeiro contato que tive com Ziraldo pessoalmente foi quando estive como secretária de Educação do município, entre 1991 e 1997, e na época promovemos a Bienal do Livro. O evento com ele aconteceu na quadra onde hoje é o CEPT Zilca Lopes da Fontoura, no Centro, e na hora em que estávamos chegando faltou luz no local. Em um momento, Ziraldo falou: ‘viemos para um momento de luz, estamos na escuridão, mas essa cidade vai ser iluminada pelas palavras dos escritores’”, lembrou.

Cada um dos participantes recebeu flores ao final da roda literária. Adriana recebeu, em nome do Instituto Ziraldo, uma cesta com diversos produtos típicos e produzidos em Maricá. Uma curiosidade é que Adriana encontrou, em Maricá durante a Flim, uma parente que mora na cidade e entregou, para a diretora, peças para o acervo do instituto, como recortes de jornal, cartas e convites pessoais. Laura Costa também vai doar fotos da primeira passagem de Ziraldo pelo município.

Flimzinha

As experiências dos sentidos (olfato, paladar, visão, audição e tato) foram a primeira atração do dia na Flimzinha. No percurso sensorial, as crianças tiveram os olhos vendados com o intuito de sentir e explorar todos os cinco sentidos do ser humano.

Já o palco Collab recebeu o show da dupla infantil Tiquequê com o espetáculo “Bailamos”. Composto por Diana Tatit e Wem, o dueto celebrou recentemente duas décadas de trajetória, e é considerado referência na cena musical infantil. O espetáculo promove uma fusão entre a música e a linguagem cênica.

Programação desta segunda-feira (04)

Na parte da manhã desta segunda-feira (04/11), a FLIMzinha, área destinada ao público infanto-juvenil, recebeu a atividade de contação de histórias com acessibilidade, nas estações literárias. Já às 14h30, o público vai conferir a palestra “Samba Menino”, com Raphael Moreira.

Na tenda Papo Flim, a partir das 18h terá o Papo Aberto com a escritora e roteirista, Thalita Rebouças; os escritores Igor Pires e Felipe Fagundes e a estudante de Psicologia e ex-presidente do Movimento Popular de Juventude e Maricá, Andressa Santos. A mediação será do ator Tuca Andrada.

A Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), acontece na orla do Parque Nanci e vai até o dia 10 de novembro. Para acompanhar a programação completa e as atividades em tempo real, acesse as redes sociais da Flim (@flimrj) e da Prefeitura de Maricá (@prefeiturademarica) ou o site: www.flimmarica.com.br.