Atriz Maísa declara seu amor pela cidade do Rio de Janeiro

A atriz Maísa, que está de mudança para o Rio de Janeiro por conta de gravações da nova novela da Rede Globo, está encantada com a Cidada Maravilhosa. Nascida em São Paulo e criada no interior paulista, a artista de 22 anos já se sente carioca.

A jovem confessa que, mesmo sendo paulista de coração, o Rio de Janeiro ganhou lugar em seu coração: "Amo ser paulista, mas confesso que morar no Rio tá me conquistando cada vez mais. O pessoal tá morrendo de medo de eu não querer voltar para São Paulo. Não coloco minha mão no fogo para responder se gosto mais do Rio ou de São Paulo. Aqui é muito bom. Gosto da receptividade da galera. O carioca é simpático. Tenho ido à praia, faço muay thai, ioga... Sempre vou cinco minutos no mar para renovar o dia."

Adaptada e encantada, Maísa também revelou que gosta de curtir um pagode e que sim, está solteira: "Vou para o pagode, é uma delícia! Claro que tenho flertado. Se deu certo? Não! Porque não tô namorando. Mas tudo bem. A vida é isso. Vida de solteira, vida de guerreira."

Maísa cresceu em frente à telinha diante dos olhos do público. Ela estreou na TV com apenas 3 anos, num quadro de calouros do "Programa Raul Gil", na Record. Em seguida, ela foi para o SBT. Lá, protagonizou momentos inesquecíveis ao lado de Silvio Santos nos programas de auditório do icônico apresentador.

Ela revelou também como foi crescer dentro do meio televisivo: "Como cresci na frente das pessoas, elas me têm como alguém da família, uma prima distante. Eu realmente invadi os lares do público por anos. Me viram crescer. Encontrei fãs na rua em fases diferentes da vida. Tenho o maior orgulho da minha história. Se hoje eu tô aqui fazendo a novela é por conta de muito “Playstation” que eu já gritei na roleta."

A atriz, famosa desde muito nova, contou que tem dois sonhos que realizaria caso fosse anônima: "Passaria um dia na 25 de março de cabo a rabo. Morro de vontade de ir para comprar adereço de fantasia. Queria ir em blocos de carnaval. Amo folia! Já venho ao carnaval no Rio há três anos. Agora que sou carioca e tenho residência, posso receber pessoas. Mas é melhor nem falar senão minha casa vai ficar lotada no período".