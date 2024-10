Bruna Biancardi e Neymar trocam carinhos em publicação nas redes sociais

Através das redes sociais, a influencer Bruna Biancardi compartilhou uma foto em clima de romance com o namorado Neymar Jr. Na imagem publicada na terça-feira (29), os papais da pequena Mavie aparecem em um lindo cenário em passeio na Arábia Saudita, abraçados.

Após a reconciliação do casal, essa é a primeira vez que Bruna se declara para o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. O casal passou por diversos problemas de relacionamento por conta do envolvimento de Neymar com outras mulheres, inclusive durante a gestação da influenciadora.

Na publicação em seu Instagram, Bruna escreveu "Te amo" na legenda da foto. O craque brasileiro retribuiu e comentou a postagem com um emoji de um coração.

Os seguidores, claro, comentaram na foto do casal. Os famosos também não deixaram passar e encheram os pombinhos de elogios. "Casal lindo! Deus abençoe vocês grandiosamente", desejou Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo. "Lindos! Que Deus abençoe", disse a apresentadora Ticiane Pinheiro. A influenciadora Gkay e Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do filho mais velho do atleta, também ficaram encantadas com a publicação.