Constantes atos de vandalismo geram revolta a moradores no Alcântara; Vídeo

Ações de vandalismo estão cada dia mais frequentes na Rua Laureano Rosa, em Alcântara, São Gonçalo. Moradores de um condomínio localizado no número 31 da rua citada, denunciam a falta de segurança que facilita estes tipos de atos criminosos.

No dia 12 de outubro, mais um ato de vandalismo foi registrado no local, dessa vez, através das câmeras de segurança do prédio, que flagraram um pichador invadindo o canteiro da área externa do prédio para pichar a parede. Logo após a ação, o criminoso ainda fez questão de fotografar sua ação, banalizando e demonstrando a falta de preocupação com qualquer tipo de punição.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









Leia também:

Estudo com teste de DNA para detecção de HPV tem resultado promissor

Entenda as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa



"Cheguei do trabalho e fui ver como estavam as coisas, como sempre faço, e aí dei de cara com isso aqui, mais uma pichação. Fui direto para ver as câmeras de segurança e lá estava ele, o criminoso, às 2h40 da madrugada pichando nossa residência. Ele ainda tirou foto e quebrou parte do canteiro. É triste né, ver essas pessoas que posso chamar de desocupados, vagabundos, que sujam e estragam toda a cidade", contou o morador do prédio há 17 anos, Edmilson Filene.

Diante desta recorrente situação, Edmilson Filene, que é síndico do condomínio há 7 anos, e os demais moradores, se uniram para promover, por conta própria, um ambiente mais seguro para sua moradia.

"No próximo domingo vou retirar essas pichações, mas o meu grande objetivo é pintar todo o prédio, retirando essas ações de vandalismo. Também instalamos mais câmeras de segurança e um monitor que fica bem na portaria, para ver se de alguma forma isso evite as ações criminosas. Também trocamos a iluminação da entrada do prédio e instalamos refletores, para iluminar e dar mais segurança aos moradores e quem venha nos visitar", afirmou o síndico.

"Essa situação é revoltante, porque você está fazendo um trabalho, buscando melhorias para a comunidade, para os moradores e vem um desocupado desses fazer isso na nossa residência, no lugar que a gente tanto zela. O que a gente pode fazer, estamos fazendo, mas ainda falta que a segurança seja mais efetiva na rua, principalmente aos finais de semana e nos horários da noite e madrugada, momentos em que essa área fica mais deserta, o que facilita essas ações de vandalismo não só para os pichadores como também para assaltos. Vejo que a Prefeitura já está fazendo um ótimo trabalho, mas é necessário que se reforce a segurança", completou o morador.





Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso Divulgação

Autor: Divulgação

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse em nota que "os moradores precisam formalizar essas denúncias na delegacia da área, fornecer todo o material captado, imagens, prestar depoimentos com detalhes e características dos envolvidos".

"A partir daí, um procedimento investigativo será conduzido no sentido de identificar e localizar os autores dos atos. A Polícia Militar realiza o policiamento ostensivo. Diante de ações em flagrante, os envolvidos serão presos e conduzidos", disse a PM em nota.