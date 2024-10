Maiara dá entrevista e fãs ficam chocados: 'Algo está bem estranho'

Em um show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, no último sábado (19), a cantora Maiara deixou um recado para os fãs e haters. Em uma conversas com fãs, a artista disse que: “Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira”. O momento da fala de Maiara foi gravado e está gerando muita repercussão nas redes sociais.

Além de exaltar a melhor fase da sua vida, a artista também comentou do sonho que está realizando em se apresentar no palco do Micarina 2024, considerado um dos maiores eventos do Piauí. “No decorrer da nossa carreira, a gente quase não veio aqui. Temos que vir mais. Tantos nomes maravilhosos passaram por aqui… Para mim é uma honra. Estamos felizes por aqui. Só agradecer a Deus por essa oportunidade”, confessou.

Como já era de se esperar, os internautas não deixaram passar o momento e comentaram sobre o comportamento de Maiara. “Maiara começa falar e a gente fica torcendo pra ela conseguir terminar o raciocínio lento”, comentou uma internauta. “Gente, o raciocínio dela tá lento”, observou outra. “Meu Deus, essa mulher tá bem?”, perguntou uma terceira, “A cara da Maraisa de desepero pela situação da irmã”, disse um internauta. “O desconforto da Maraisa, tadinha”, falou. “Está muito evidente que feliz ela não está…algo está bem estranho”, afirmou mais um comentário.



Há pouco tempo, Maiara veio a público negar informações de que anunciaria o afastamento dos shows. Essa informação falsa se dá pelo rápido emagrecimento da sertaneja, onde há especulações que isso causou problemas de saúde, como distúrbios alimentares, ansiedade, disfunções na tireoide e até mesmo depressão.