Ex-candidata a 'morena do tchan' morreu de amor, dizem amigos

Graciane Azevedo, ex-candidata a 'morena do tchan', teria morrido de amor, segundo relatos de amigos e informações da coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

A ex-dançarina sofreu um infarto horas depois de receber a notícia do falecimento de seu marido, Maurício Contrucci. De acordo com a jornalista, os dois viviam um relacionamento marcado por idas e vindas, mas a empresária afirmava que não aguentaria viver sem a presença do companheiro.

Graciane, Maurício e Manuel | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Leia mais:



Homem com seis passagens por furto é preso após invasão a comércio em Itaipuaçu

Raduan Circus estreia no São Gonçalo Shopping com programação para toda a família

O casal foi enterrado no último domingo (20/11), em locais e horários diferentes. O sepultamento de Graciane aconteceu no Cemitério de Campo Grande, zona oeste do Rio. Já o de Maurício aconteceu no Cemitério de Inhaúma, na zona norte da cidade.

Nas redes sociais, o filho dos dois, Manuel Azevedo, de 17 anos, publicou um texto de despedida aos pais. “É hoje, dia 19/10, que me despeço de 2 dos meus maiores amores de toda a vida. Ainda sem chão e sem acreditar em tudo o que vivi nessa madrugada. O que eu sinto agora é uma sensação que não desejo nem pro meu pior inimigo. Parece que foi arrancado um pedaço de mim, um pedaço de quem eu sou parece que se foi”, pontuou o jovem.