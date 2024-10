Morre aos 47 anos Graciane Azevedo, que concorreu ao 'Morena do Tchan' com Scheila Carvalho

À direita, Viviane Araújo, Scheila Carvalho, Rosiane Pinheiro e Graciane Azevedo nos bastidores do concurso 'A Nova Morena do Tchan" - Foto: Reprodução/redes sociais

A empresária e ex-dançarina Graciane Azevedo faleceu no último sábado (19), aos 47 anos, segundo informou sua família através de uma publicação nas redes sociais. Familiares expressaram profundo pesar pela perda.

“Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu. Em breve, daremos mais informações sobre o sepultamento. Nesse momento de dor pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado”, disse o comunicado.

Concurso "Morena do Tchan"



Graciane ganhou notoriedade em 1997 ao participar do concurso para ser a nova morena do grupo É o Tchan, competição que acabou sendo vencida por Scheila Carvalho na época. Entre as concorrentes estavam também Viviane Araújo e Rosiane Pinheiro. Rosiane manifestou suas condolências: “Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu no concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo”, escreveu.

"Graciane Azevedo infartou ontem, que notícia triste! Meus sentimentos à família", completou Rosiane, que integrou o grupo Gang do Samba, em uma postagem no X, antigo Twitter, na noite do último domingo (20).

Atualmente, Graciane era diretora de uma escola de dança que levava seu nome, situada em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Além disso, ela gerenciava a carreira de uma girl band chamada 'Bubblegum', atuando como empresária do grupo.

O filho de Graciane, Manuel Contrucci, também lamentou nas redes sociais a morte precoce da mãe, compartilhando um trecho bíblico e também mensagens de carinho que recebeu de amigos. Ela foi sepultada no último domingo (20), cemitério do Campo Grande, no Rio de Janeiro.