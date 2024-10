Virginia Fonseca compartilha momento de romance com marido Zé Felipe em dia de chuva

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores alguns cliques de momentos quentes, mesmo nas baixas temperaturas em todo país, com o marido Zé Felipe. O casal aparece se beijando, dentro de uma piscina, em dia de chuva e tempo frio em Goiânia, onde moram.

Virginia e Zé estão juntos há quatro anos. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Ela também aproveitou e se declarou para o maridão no Instagram: "Domingando com amor da minha vida, na nossa casinha, obrigada Deus por tudo."

Com a chegada recente do pequeno José Leonardo, ela já disse que não quer mais ter filhos. A influenciadora revelou que optou pelo método contraceptivo que consiste em um pequeno dispositivo inserido sob a pele do braço para evitar uma nova gravidez.

No início de outubro, Virginia contou sobre o processo em que decidiu não engravidar mais: "Misericórdia (sobre uma nova gestação)! Inclusive, vim aqui colocar o negócio para não ficar grávida de novo. Nessa barriguinha não entra ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais."