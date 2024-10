Bia Miranda alega que sofreu aborto espontâneo

A influenciadora e ex-participante de "A Fazenda", Bia Miranda, de 20 anos, revelou que perdeu o filho que esperava de Samuel Sant’ana, conhecido como Gato Preto, devido a um aborto espontâneo. A revelação foi feita em um vídeo divulgado pelo influenciador Carlinhos Maia, na madrugada desta quinta-feira (17). A gravidez de Bia Miranda havia sido anunciada no final de setembro, três meses após o nascimento de seu primeiro filho.

Quando perguntaram a Bia se ela realmente estava grávida, ela respondeu: “Não. (…) Não foi [biscoito]. Realmente eu fiquei, só que fui ao hospital e acabei perdendo normalmente. Tá, gente? Foi normal.”

A influenciadora já é mãe de Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Rafael Buarque, e estava à espera do segundo filho, dessa vez com o também influenciador Gato Preto. No mesmo vídeo em que comenta sobre o aborto, Bia ainda afirma que não queria ter um filho com Gato Preto. Na época em que a gravidez foi anunciada, por meio dos stories no Instagram, o casal estava separado, mas reataram duas semanas depois.

“Eu queria muito [não ter o filho]. Vou falar a verdade agora. Eu queria muito tirar no começo. Não queria ter filho dele nem nada do tipo. Quando fui à médica, ela disse que não estava muito legal e que eu iria perder naturalmente. E realmente, acabei perdendo naturalmente”, comentou Bia.