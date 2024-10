Bruno Mars faz seus primeiro show no Rio de Janeiro após sete anos

Como era de se esperar, o cantor Bruno Mars arrastou uma multidão ao Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, para o seu primeiro show no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (16). Além da emoção de ver o artista tão de perto, os fãs também foram ao delírio quando o cantor norte-americano falou algumas frases em português.

Da mesma forma que aconteceu nas apresentações em São Paulo, Bruninho aproveitou o momento para exibir seu português, resultando em muita alegria para o público, depois de sete anos sem realizar shows no Rio de Janeiro. “Rio de Janeiro, Bruninho voltou. Muito obrigada por terem vindo”, disse. “Cadê as cariocas? Eu estou ‘facinho’”, brincou o cantor. “Eu quero você, gostosa. Gatinha, gatinha”, disse em tom musical.

o coro no show do bruno mars no rio de janeiro. NÃO HÁ NENHUM país como o nosso. a gente consegue fazer isso sem nenhum esforço. pic.twitter.com/6w1EFQKCDY — ray vai ver o brunao ✠ (@marrsfjv) October 17, 2024

As músicas de Bruno Mars, cantadas em coro pelos fãs, podiam ser ouvidas do lado de fora do Estádio Nilton Santos. Algumas das principais músicas da noite foram os sucessos “Billionaire”, “Locked Out of Heaven” e “Uptown Funk”.

Os próximos shows no Rio de Janeiro do astro pop serão neste sábado (19) e no domingo (20), às 20h. A turnê de Bruninho continua pelo país e as próximas paradas são Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.