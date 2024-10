Morre mulher que decapitou o filho de seis anos na Paraíba

Maria Rosália residia no apartamento onde ocorreu o crime há aproximadamente um mês - Foto: Divulgação

Maria Rosália residia no apartamento onde ocorreu o crime há aproximadamente um mês - Foto: Divulgação

Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, responsável por esfaquear, matar e decapitar o próprio filho de 6 anos no apartamento em que residia, na Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

A mulher estava internada na unidade de saúde desde 20 de setembro, dia do crime, e manifestou piora em sua saúde. Maria Rosália residia no apartamento onde ocorreu o crime há aproximadamente um mês e, por isso, não era conhecida pelos vizinhos. Na época, ninguém conseguiu informar a real motivação do crime.

De acordo com informações repassadas pelos vizinhos, foram ouvidos gritos durante a madrugada. O menino pedia socorro, além de dizer que amava a mãe e que não queria morrer.

No momento em que os policiais chegaram ao local, encontraram Maria, mãe da vítima, com uma faca na mão e a cabeça da criança no colo. A Polícia Militar informou que a mulher teria tentado tirar a própria vida, mas foi contida pela equipe e atingida por tiros.

A perícia revelou que, em um dos cômodos do apartamento, foi encontrado um gato agonizando. Também foram encontrados vídeos de rituais satânicos de decapitação.