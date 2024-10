Fernanda Montenegro ganha festa surpresa em comemoração aos 95 anos; Vídeo

Em meio as gravações de seu novo filme, "Velhos Bandidos", Fernanda Montenegro ganhou uma festinha em comemoração ao seu aniversário de 95 anos, na última quarta-feira (16). No vídeo, a atriz se emociona com a surpresa, enquanto toda a produção canta parabéns.

Junto com o bolo e os parabéns, Fernanda também ganhou um buquê de flores e um carinhoso beijo do seu filho, o cineasta Cláudio Torres. Cláudio é o diretor do longa "Velhos Perdidos", estrelado por Fernanda. O filme, que tem previsão de estreia para 2025, também conta com Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos no elenco.





Atriz se emocionou com a homenagem Divulgação/Redes Sociais

A artista celebrou a data também com um post em suas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo com um compilado de cenas gravadas durante ensaios fotográficos e escreveu sobre o novo ano de vida e a trajetória profissional. "Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco", escreveu na legenda da publicação.