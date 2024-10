Trindade terá desvio no trânsito para intervenção do MUVI

Motoristas que trafegam pelos bairros Mutondo, Alcântara e Trindade devem ficar atentos à interdição parcial da Avenida Domingos Damasceno Duarte para intervenções do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Os bloqueios e desvios irão acontecer nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17).

Será realizado um trabalho de sondagem para futuras obras de mais um trecho do MUVI. Agentes da Guarda Municipal e uma equipe da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) estarão nos locais de bloqueios e desvios para auxiliar motoristas e orientar o tráfego.

Agentes estão orientando o trânsito | Foto: Layla Mussi

O trânsito para motoristas que saem da Trindade no sentido Alcântara ou Mutondo, vai sofrer alterações. Os motoristas não poderão seguir pelo trecho da Avenida Domingos Damasceno Duarte que dá acesso à Rua Dr. Alfredo Backer. O tráfego vai operar em mão única pela Avenida Presidente Kennedy e vai seguir pela Travessa Margarida, acessando a Rua Dr. Alfredo Backer.

Será realizado um trabalho de sondagem para futuras obras de mais um trecho do MUVI | Foto: Divulgação

O tráfego para motoristas que vêm do Alcântara no sentido Praça da Trindade passa a ser mão única neste trecho inicial da Avenida Domingos Damasceno Duarte, onde os motoristas não poderão acessar a Avenida Presidente Kennedy pela rotatória para seguir no sentido Nova Cidade.