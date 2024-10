Volta do horário de verão é avaliada nesta quarta-feira (16)

Governo Federal avalia a volta do horário de verão - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Governo Federal avalia a volta do horário de verão - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Nesta quarta-feira (16), será decidido pelo Governo Federal se o horário de verão voltará a ter validade no território nacional, uma vez que a medida foi extinta em 2019, durante o primeiro ano de mandato de Bolsonaro. Agora, o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) são responsáveis pelas análises sobre o impacto da mudança no consumo de energia e na economia.

O tema voltou a ser debatido devido à pressão para aperfeiçoar a utilização de energia elétrica, principalmente diante das altas temperaturas esperadas para o próximo verão. Nas regiões Sul e Sudeste, onde o uso de ventiladores e aparelhos de ar condicionado aumenta o consumo de energia, o horário de verão era utilizado para prolongar a exposição solar no final da tarde. Entretanto, após a extinção da medida, o governo tem argumentado que os benefícios trazidos pelo horário de verão diminuíram com o tempo, em razão da maior demanda de energia durante o dia, apesar do adiantamento dos relógios.

A posição do governo é de que a volta do horário de verão só será efetivada este ano caso o ONS demonstre que a medida é realmente necessária. Esse cenário só será decidido após o 2º turno das eleições municipais. O ministro Alexandre Silveira declarou que o período mais adequado para o retorno da medida seria de 15 de outubro a 30 de novembro.