Dama da dramaturgia brasileira: Fernanda Montenegro completa 95 anos

Nesta quarta-feira (16), a renomada atriz Fernanda Montenegro completa 95 anos. Considerada a grande dama da dramaturgia brasileira, a artista tem personagens marcantes ao longo dos seus 80 anos de carreira. Estrela de “Central do Brasil” e “Doce Mãe”, Montenegro coleciona inúmeros prêmios e trabalhos memoráveis.

A carioca foi criada no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio, e começou a trabalhar aos 15 anos de idade, quando ganhou um concurso e virou locutora da rádio MEC. Sua estreia nos palcos aconteceu em 1950, ao lado do marido Fernando Montenegro, na peça “Alegres Canções nas Montanhas”. Já na televisão, Fernanda começou em 1951, quando foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi do Rio de Janeiro.

Leia mais:

Jorge Aragão faz show gratuito no Festival Enel Por Você em Maricá

Carnaval 2025: Ensaios técnicos já têm data para acontecer no Rio



De lá para cá, Fernanda Montenegro se consolidou no panteão das principais atrizes brasileiras, sendo a única indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por sua atuação em “Central do Brasil”, de 1998. Ela também tem um Emmy pelo filme “Doce Mãe” e coleciona uma série de prêmios por seus papéis em telenovelas como “Guerra dos Sexos” e “Belíssima”.



Relembre cinco atuações premiadas:

- “Guerra dos Sexos”: 1983

Com texto de Sílvio de Abreu com Carlos Lombardi e direção de Jorge Fernando e Guel Arraes, a atuação de Fernanda Montenegro em “Guerra dos Sexos” foi brilhante. Cenas marcantes como a que ela e Paulo Autran jogam comida um no outro durante uma refeição, foi premiada, e a atriz levou para casa o Prêmio de Melhor Atriz em Televisão do Troféu APCA e o Troféu Imprensa de Melhor Atriz.

- “Central do Brasil”: 1998

Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em “Central do Brasil”, filme dirigido por Walter Salles que retrata a história de uma professora que ajuda um menino cuja mãe morreu em um acidente de ônibus a encontrar seu pai.

Apesar de ter perdido os dois principais troféus da temporada de premiação, ela levou para casa o prêmio de Melhor Atriz em eventos como o National Board of Review Award, no Festival de Berlim, no Troféu APCA, e o Festival de Havana.

- “Belíssima”: 2005

A atriz também brilhou em outra novela feita por Silvio de Abreu, “Belíssima”. Na produção, exibida no horário nobre da TV Globo, Fernanda Montenegro viveu Bia Falcão, uma vilã rica que ficou marcada pela cena em que foge do Brasil para Paris após cometer uma série de crimes.

Por esse trabalho, Fernanda levou os prêmios de Melhor Atriz em Televisão no Troféu APCA e Melhor Atriz de Novela no Prêmio Contigo! de TV.

- “A Dama do Estácio”: 2012

“A Dama do Estácio” foi uma releitura em curta-metragem do filme “A Falecida”, que marcou a primeira atuação de Fernanda Montenegro no cinema. Na nova produção, a atriz viveu novamente a prostituta Zulmira que, desta vez, acordava um dia atormentada com a ideia de que um dia iria morrer.

Pela produção, Fernanda levou os prêmios de Melhor Atriz no Brazilian Film Festival of Toronto, Curta Canoa – Festival Latino Americano de Cinema, FestCine São Gonçalo, Festin Lisboa, Festival Brasil de Cinema Internacional, Festival de Brasília, Festival de Cinema de Moscou, entre outros.

- “Doce Mãe”: 2013

“Doce Mãe” foi pensado para ser um especial de fim de ano da TV Globo, mas acabou surpreendendo e sendo muito mais do que isso. O filme, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre e dirigido por Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, rendeu o Emmy Internacional de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro.

Na obra, a atriz vive Dona Picucha, uma senhora idosa de Porto Alegre que tem suas aventuras retratadas na produção. A história foi estendida e virou uma série que rendeu a Fernanda a segunda indicação ao Emmy Internacional pela mesma personagem.