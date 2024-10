Jorge Aragão faz show gratuito no Festival Enel Por Você em Maricá

Depois de passar por Angra dos Reis, Niterói e Magé, o Festival Enel Por Você chega a Maricá, no dia 20 de outubro, com muita diversão, informação e shows gratuitos de Jorge Aragão e Marvilla. O segundo dia do festival ocorre das 11h às 19h e promove um dia inteiro de atividades para todas as idades, com oficinas esportivas e culturais. Antes, a caravana da Enel passou por Magé, no último dia 13, com apresentação do grupo Pique Novo.

Como um grande parque de experiências, o Festival Enel Por Você oferece, entre outras atividades, diversas oficinas, incluindo o Plantio de Mudas, que vai abordar de forma lúdica o tema da sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, e a Confecção de Pipas, que além de ensinar a produzir o brinquedo, vai mostrar também como brincar com segurança e a ter atenção às redes elétricas.

Para os fãs de esportes, o Festival Enel Por Você vai promover clínicas de vôlei, tênis de mesa e break dance. Professores de educação física vão ensinar os fundamentos das modalidades e estimular a prática esportiva para a promoção do bem-estar e da saúde.

Alguns serviços da concessionária Enel também estarão disponíveis no local: troca de titularidade, parcelamento de contas, nova ligação, cadastro de fatura por e-mail e atualização de cadastro. Também será possível realizar de forma gratuita a troca de lâmpadas de filamento por lâmpadas LED para estimular a eficiência energética.

Para garantir um evento sustentável, 100% das emissões de carbono do Festival serão compensadas através da compra de crédito de projetos de REDD+ (preservação e manejo sustentável da floresta amazônica) e de MDL (incentivo à geração de energia limpa).

Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Festival Enel Por Você (@festivalporvocê).

Shows

Os domingos do Festival Enel Por Você são conhecidos por trazer uma programação musical que aposta na diversidade de ritmos e gêneros. No dia 13 de outubro, em Magé, o grupo Pique Novo fez todo o público cantar sucessos como “Ligando os Fatos”, “No Meu Olhar” e “Chega de Sofrer”, entre outros hits. Em 20 de outubro, em Maricá, é a vez do cantor Jorge Aragão e da cantora Marvilla, que vai balançar a plateia com um setlist repleto de samba.

Rafaello Ramundo, curador do evento, explica que o Enel Por Você foi pensado de forma a oferecer um domingo de festa para toda a família: “Em sua segunda edição, o Festival Enel Por Você, que reuniu mais de 100 mil pessoas no ano passado e nas duas cidades por onde já passamos esse ano, quer repetir o sucesso levando muito entretenimento e informação de qualidade, somados a uma programação com grandes nomes da música brasileira. Os moradores de Angra dos Reis e Niterói vão ter mais uma oportunidade de se divertir em um grande evento com toda segurança e qualidade”.

AGENDA

Horário: 11h às 19h

Evento gratuito; Atividades; Oficinas

20 de outubro - Maricá (RJ)

End: Orla do Marine - Rua Moacir Correia Lto Vilar Marica, 23 - São José de Imbassaí, Maricá

Show - Jorge Aragão