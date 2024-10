Carnaval 2025: Ensaios técnicos já têm data para acontecer no Rio

Carnaval 2025 acontece no primeiro final de semana de março - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

As escolas de samba do Rio de Janeiro já têm data para ensaiar no Sambódromo. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) divulgou o calendário oficial de ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2025. A programação começa no dia 25 de janeiro e conta com uma novidade: cada agremiação terá dois ensaios na edição do ano que vem.

Segundo a Liesa, além do ensaio regular, as escolas também vão fazer um desfile de teste para acertar detalhes técnicos de som e iluminação, usando os mesmos sistemas sonoros e de luz usados na apresentação oficial. O calendário inclui três ensaios por dia até a semana que antecede os desfiles oficiais, que acontecem no início de março.

Confira o calendário completo:

25/01:

20h - Unidos de Padre Miguel

21h30 - Unidos da Tijuca

23h - Mocidade Independente

1°/02:

20h - Paraíso do Tuiuti

21h30 - Beija-Flor

23h - Mangueira

8/02:

20h - Vila Isabel

21h30 - Portela

23h - Grande Rio

15/02

20h - Salgueiro

21h30 - Imperatriz Leopoldinense

23h - Viradouro

20/02 (teste de luz e som):

20h - Unidos de Padre Miguel

21h30 - Unidos da Tijuca

23h - Mocidade Independente

21/02 (teste de luz e som):

20h - Paraíso do Tuiuti

21h30 - Beija-Flor

23h - Mangueira

22/02 (teste de luz e som):

18h - Lavagem

20h - Vila Isabel

21h30 - Portela

23h - Salgueiro

23/02 (teste de luz e som):

20h - Grande Rio

21h30 - Imperatriz Leopoldinense

23h - Viradouro