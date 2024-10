Mani Reggo entra na justiça para pedir reconhecimento e extinção de união estável com Davi, do 'BBB 24'

O término do casal ocorreu poucos dias após o fim do BBB 24 - Foto: Reprodução/redes sociais

O término do casal ocorreu poucos dias após o fim do BBB 24 - Foto: Reprodução/redes sociais

Mani Reggo entrou na Justiça para pedir reconhecimento e extinção de união estável com Davi Brito, vencedor do "BBB 24". O processo está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

O término do casal, que ocorreu poucos dias após o baiano se consagrar como o grande campeão do reality show da TV Globo, deu o que falar nas redes sociais. Isso porque, durante o confinamento, Davi se referia a Celsilene de Jesus Rego, mais conhecida como Mani Reggo, como sua esposa.

Leia mais

Empresários pagam mais de R$ 1 milhão para Gusttavo Lima cantar na festa de 15 anos da filha

Paolla Oliveira está confirmada para o remake de "Vale Tudo"



Um dia após faturar o maior prêmio do programa, de R$ 2,9 milhões, o ex-motorista de aplicativo disse em entrevista ao "Mais você" que estava na fase de "conhecer melhor" Mani Reggo. A fala causou estranheza aos internautas e à própria Mani, que após a repercussão da fala, decidiu terminar o relacionamento.



"Não me arrependo de nada do que fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso (fama), pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", disse Mani ao "Alô alô Bahia" em julho deste ano.

Desde que venceu o programa, Davi alugou mansões, passeou de lancha e comprou imóveis de luxo para aluguel na Bahia. Em entrevistas recentes, ele destacou que seu patrimônio já alcançou R$ 10 milhões, graças a essas estratégias de compra, venda, reforma e aluguel de imóveis.