Empresários pagam mais de R$ 1 milhão para Gusttavo Lima cantar na festa de 15 anos da filha

O aniversário da jovem Valentina Alves Cabral foi marcado por uma deslumbrante festa de 15 anos que impactou amigos e familiares. A celebração, que custou mais de R$ 2,5 milhões, aconteceu no Espaço Alvorada, em Brasília. No evento, a atração principal foi a apresentação do cantor Gusttavo Lima, que embalou a noite e ganhou destaque em páginas de fãs nas redes sociais.

Valentina é filha do casal Adail e Geny Cabral, donos da Jupiter Systems, empresa de tecnologia localizada em Angola. Os empresários, segundo informações do portal "Metrópoles", desembolsaram 1,1 milhão para o sertanejo cantar na festa de 15 anos da filha.

Na festa, Valentina reuniu 670 convidados em torno de uma causa nobre. Ela pediu para que as pessoas não levassem presentes, e sim doassem para a Instituição Centro de Educação São Filippo Smaldone, que luta pela defesa dos Direitos e a Proteção da Criança, Adolescentes, Jovens e Famílias.