Paolla Oliveira está confirmada para o remake de "Vale Tudo"

Um dos maiores sucessos da dramaturgia da Rede Globo, Vale Tudo estará de volta às telinhas em 2025. Com isso, a missão é encontrar novos atores e atrizes que irão dar vida aos famosos personagens. Agora foi a vez de Paolla Oliveira ser escalada no remake como Heleninha Roitman, uma personagem alcoólatra que tem uma relação conturbada com a mãe. A atriz e outros artistas serão anunciados no “Upfront Globo”, evento voltado para o mercado publicitário, que ocorrerá nesta quarta-feira (16). No evento, a emissora vai revelar as principais novidades para o ano que vem, quando celebra 60 anos.

Outros nomes de peso confirmados para a novela das 21h são Taís Araújo e Bella Campos, que interpretarão os papéis de Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha protagonistas do enredo. O ator Alexandre Nero também participará como Marco Aurélio.

A obra também contará com Luís Melo, que será Bartolomeu. O galã Cauã Reymond é uma das certezas no quadro de estrelas da novela, que tem direção de Paulo Silvestrini. A atriz Ramille, que interpretou Andrômeda em Família é Tudo, fará Fernanda.

Os autores da novela original são Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A obra, que conquistou os brasileiros, foi exibida entre 1988 e 1989, e o mistério de quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall) prendeu os telespectadores no final da trama.