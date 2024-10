Bem-vinda, Nala! Iza dá à luz sua primeira filha fruto de seu relacionamento com Yuri Lima

Iza deu à luz, neste domingo (13), a sua primeira filha com o jogador Yuri Lima. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora na manhã deste domingo para o Gshow.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", informou o comunicado.

Após o anúncio do nascimento da filha, foi a vez de Iza realizar a primeira postagem de Nala, explodindo o fofurômetro e aumentando ainda mais a alegria dos fãs. “'Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' 💞 NALA 13/10/2024", escreveu a artista.

Primeira foto de Nala publicada pela Iza | Foto: Reprodução - Instagram/ Caro Caminha

Leia também:

Dois homens com ferimentos à bala dão entrada no Hospital Alberto Torres em São Gonçalo

Iran Ângelo se pronuncia depois do anúncio de casamento da sobrinha com Hulk

Retrospectiva da gravidez de Iza



A gravidez de Iza foi anunciada em maio, e pouco depois, ela e Yuri Lima divulgaram um emocionante vídeo do chá-revelação, onde descobriram que esperavam uma menina. “Bem-vinda, Nala”, escreveu a cantora na época. O nome da filha é o mesmo da personagem de “O Rei Leão”, que Iza dublou na versão em português lançada em 2019.



No entanto, o período de gestação não foi livre de desafios. Em julho, Iza fez um anúncio inesperado nas redes sociais, revelando que estava separada de Yuri Lima após uma traição. “Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso”, desabafou ela, pedindo privacidade durante aquele momento delicado, especialmente por estar grávida.

Em agosto, surgiram rumores de que Yuri havia voltado a frequentar a casa de Iza, informação posteriormente confirmada pela assessoria da cantora. "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar a ver, pois é onde Nala vai morar", dizia o comunicado. No entanto, sobre uma possível reconciliação entre os dois, a nota foi direta: "Nada a declarar."

Agora, com a chegada de Nala, a cantora compartilha um novo capítulo em sua vida.