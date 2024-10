Iran Ângelo se pronuncia depois do anúncio de casamento da sobrinha com Hulk

Com o anúncio do casamento do jogador Hulk com Camila Ângelo, Iran Ângelo, ex-esposa do atleta e tia de Camila, se pronunciou nas redes sociais afirmando que não quer mais receber notícias sobre o casal e a nova união. Ela também pediu respeito neste momento de superação que enfrenta com os filhos. A empresária foi casada com o jogador por 12 anos.

Por meio dos stories no Instagram, Iran divulgou um comunicado aos fãs e amigos: "Peço (imploro) a todos que me seguem que parem de me enviar qualquer matéria sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado", escreveu, deixando claro que o fim do casamento e o envolvimento do ex-marido com Camila, sua sobrinha, causaram feridas profundas em sua vida e na de sua família.

Na publicação, ela também expôs o impacto emocional da situação: "Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais. Como diz Augusto Cury, vamos abrir somente as janelas das boas memórias humanas, pois as que geram aflição, bloqueios e desamor só servem para nos adoecer", continuou.



Encerrando seu posicionamento, a empresária afirmou que não vê má intenção nas pessoas que comentam sobre o assunto, mas que realmente não tem mais interesse em tocar nas memórias do passado. "Eu sei que a intenção é boa, que vocês querem nos acolher, mas não vamos mais mexer nisso, por favor. Obrigada, gente!", finalizou.

Hulk e Camila Ângelo, que já têm uma filha de três anos, Zaya, anunciaram que pretendem oficializar a união em dezembro deste ano. O casamento do jogador com Iran terminou em 2019, após 12 anos de união e dois filhos juntos, quando o novo relacionamento veio a público. A revelação causou grande impacto na mídia e na vida pessoal de todos os envolvidos.