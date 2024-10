Gato Preto e Bia reatam namoro e artista ameaça expor homens comprometidos que se aproximaram durante separação

A história de amor conturbada de Bia Miranda, de 20 anos e Samuel Sant’ana, de 31 anos, conhecido no mundo digital como Gato Preto, tem mais um capítulo e promete abalar as estruturas de muitos outros relacionamentos de famosos. O casal que espera o primeiro filho, mesmo que ambos já tenham filhos de outros relacionamentos, reataram o namoro há poucos dias.

Nas redes sociais, Gato Preto publicou uma foto da ex Fazenda de costas. Horas depois, divulgou uma postagem do casal almoçando juntos. “Será que vem um menino ou uma menina?”, escreveu.

Depois de terminarem o namoro há duas semanas, as postagens confirmaram a volta. Além disso, Gato Preto ainda teria ameaçado expor os homens comprometidos que deram em cima de Bia, no período de término do casal.



“Aos comprometidos que estavam dando em cima da Bia nesse tempo que passamos separados: vou expor um por um!” escreveu em um dos Stories publicado no Instagram.

Bia Miranda também não ficou calada sobre o assunto e em seu perfil publicou: “Se eu contar pra vocês o tanto de famoso comprometido que veio dar em cima de mim esses dias, vocês não acreditam, viu?”.

“Cada coisa que recebi aqui. Tenho áudio e print de tudo. Não adianta nada apagar quando eu não dei moral! Agora quis desconversar quando meu namorado tirou satisfação”, escreveu a influenciadora.