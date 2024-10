Humorista Ary Toledo, de 87 anos, morre em São Paulo

No mundo do humor, não se ouvirá mais o eco das risadas provocadas por Ary Toledo, de 87 anos, que faleceu neste sábado (12), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do artista. A causa da morte ainda não foi revelada. O corpo de Ary será velado neste sábado, às 14h, no Ossel Memorial, localizado na Avenida Goiás, no Centro de São Caetano do Sul. A cerimônia de despedida está prevista para as 19h.

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos sua falta, Mestre", informou o comunicado.

