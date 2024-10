Drauzio Varella processa rede social por golpe com remédios falsos

O médico e escritor Drauzio Varella está movendo uma ação contra o conglomerado Meta - responsável por redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp - por conta de anúncios que usam sua imagem sem autorização. De acordo com o oncologista, perfis enganosos usaram seu nome e imagem para anunciar medicamentos falsos nas redes.

Drauzio comentou o assunto durante uma entrevista concedida ao podcast "Alt Tabet" nesta quarta (09). "São quadrilhas de falsários e estelionatários que usam o meu nome para fazer negócios, para enganar os ingênuos. Eles pegam uma pessoa conhecida e vendem o que a gente nem sabe o que é, e as pessoas por ingenuidade, despreparo, se deixam ser enganadas", disse o médico.

O médico ainda reforçou que não participa de propagandas de medicamentos e disse que lamenta saber que vítimas "caíram" no golpe envolvendo sua imagem. "O que me dói é quando vejo gente humilde que me para na rua e diz: 'Doutor, comprei aquele seu remédio para o diabetes'. Essa é uma pessoa que tirou dinheiro do pouco que tem e esses falsários ficam impunes. É isso o que virou essas redes sociais: lugar de trapaças e de enganar os outros, inclusive com um assunto como esses, de saúde", afirmou Drauzio.