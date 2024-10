Léo Santana e Lore Improta decidem "fugir" dos Estados Unidos por conta de furacão

Na última terça-feira (8), o cantor Léo santana e a dançarina Lore Improta decidiram sair dos Estados Unidos por conta da chegada do furacão Milton. O casal, que estava curtindo a cidade de Miami com a filha Liz, usou suas redes sociais para compartilhar a notícia com os seus seguidores. A previsão é de que a tempestade chegue na Flórida nesta quarta-feira (09).

Lore compartilhou em seus stories que, apesar de não estarem exatamente na rota do furacão, a família decidiu voltar mais cedo para o Brasil. "Hora de se despedir de Miami. A gente tava programado para voltar para amanhã de manhã pra Salvador só que, como muitos de vocês já sabem e têm mandado várias mensagens pra gente, tá chegando o furacão", afirmou.

"Aqui em Miami, está previsto chegar amanhã esse furacão, não tão forte quanto vai chegar em Tampa e Orlando, mas é natureza, né? A gente nunca sabe como é que ele pode chegar aqui. Então a gente preferiu se precaver e voltar logo pra casa”, pontuou a dançarina a caminho do aeroporto.

Por fim, para tranquilizar seus seguidores, Lore publicou um registro como marido e a filha já no avião de volta ao Brasil.

Voo de voltar para Salvador | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Leia mais:



Outubro Rosa: A importância da saúde da mulher e a prevenção do Câncer de Mama

Moraes determina desbloqueio do X no Brasil

Furacão Milton

Milton se tornou um furacão de categoria 1 no domingo (6). Desde então, ele tem se deslocado continuamente para o leste, pelo Golfo do México, após passar pela península mexicana de Yucatán.

Com rajadas de vento alcançando mais de 320 km/h, em menos de 24 horas, o fenômeno ganhou uma proporção tão grande que foi realocado para a categoria 5. Vale lembrar que eventos meteorológicos como esse são considerados graves a partir do nível 3, ou seja, tem um maior potencial de causar perda de vidas e danos materiais.