Filha de Simone Mendes é internada com Covid-19 e Influenza

Simone Mendes compartilhou com seus seguidores do Instagram os bastidores da internação da filha, Zaya, de 3 anos, em um hospital em Alphaville, região metropolitana de São Paulo.

A filha mais nova da cantora com Kaká Diniz foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B, e precisou ficar em observação para se recuperar mais rapidamente.

Simone publicou um vídeo no qual aparece brincando com o pé da menina no quarto do hospital. A cantora também mostrou que ela e Zaya estão acompanhadas de Kaká, seu marido.

Leia mais:

Justiça condena youtuber Monark por injúria contra ministro Flávio Dino

Deolane Bezerra é convocada á depor na CPI da Manipulação de Resultados no Futebol



“O melhor pai do mundo. Te amo”, declarou a cantora ao gravar um vídeo do empresário lendo para a caçula.



O empresário, por sua vez, deu mais detalhes sobre a internação da filha. “Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo, mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem. Graças a Deus, ela está reagindo rápido e se recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes”, disse ele.

Além de Zaya, o casal também é pai de Henri, de 10 anos.