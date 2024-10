Deolane Bezerra é convocada á depor na CPI da Manipulação de Resultados no Futebol

A CPI da Manipulação de Resultados no Futebol, aprovou nesta terça feira a convocação da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que é investigada na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela chegou a ser presa mas atualmente cumpre prisão domiciliar.

Autor do requerimento de convocação, o senador Eduardo Girão (Novo-MA) justificou que o depoimento de Deolane "pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final dessa CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line".

Além da advogada algumas empresas envolvidas em jogos na internet também estão sendo investigadas na Operação Integration. Uma delas é a plataforma online Esporte da Sorte, que é patrocionadora de clubes de futebol como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

A CPI também aprovou um convite para o Diretor-Geral da PF Andei Rodrigues para depor, que participou da investigação sobre manipulação de resultados. Por se tratar de um convite o diretor não é obrigado a comparecer, no caso de Deolane como é uma convocação, ela é obrigada a depor.