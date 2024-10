Após exames médicos Raquel Brito, irmã de Davi, é obrigada a deixar 'A Fazenda'

Raquel Brito foi desligada do reality A Fazenda - Foto: Divulgação Record/ Edu Moraes

Raquel Brito foi desligada do reality A Fazenda - Foto: Divulgação Record/ Edu Moraes

Após passar mal e realizar uma série de exames médicos, a influencer digital Raquel Brito foi obrigada a deixar o reality show A Fazenda. A participante passou mal durante a realização de uma prova no domingo (6) e foi encaminhado ao atendimento médico do programa. A Record soltou uma nota anunciando a saída da jovem.

"A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição", declarou o canal. O restante dos participantes foi comunicado sobre a decisão e a produção pediu para que eles recolhessem os pertences de Raquel.

A irmã de Davi Brito ficou três semanas no reality e tinha como aliadas Gizelly Bicalho, que participou do BBB20 e Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda que participou do programa, no início do ano, quando rivalizou com o próprio Davi.

Suelen, companheiro de prova de Raquel, afirmou que a participante "quase desmaiou durante a disputa, ficou muito ansiosa" e precisou desistir da disputa. Ao voltaram a sede, a jovem foi encaminhada ao médico, a produção do reality informou que ela ficaria em observação e passaria por exames.

O perfil da participante nas redes sociais afirmou que ela precisa "um cuidado especial neste momento e por isso ela foi afastada". Segundo a nota, em breve o público receberá mais informações sobre o estado de saúde de Raquel.